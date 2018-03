Wenn der Löwe einen Ghostwriter sucht . . .

Anzeige

Ketsch.Puh, der Löwe brüllt ganz schön laut und grimmig ist er auch drauf! Das Einzige, was ihn ruhiger macht, sind Gitarrenklänge und der Anblick einer feschen Löwin mit Sonnenbrille. Die will er erobern und – küssen. Damit fängt die Geschichte um den Löwen, der nicht schreiben kann, an.

Dem König der Tiere flößt Christoph Frank von der „Zauberbühne“ Leben ein, den Tieren, die der Löwe trifft, und den Instrumenten auch. Dabei erleben die vielen Kinder im Ferdinand-Schmid-Haus etwa eine Stab-Reibtrommel, die mit einem feuchten Tuch gerieben klingt wie die Rufe eines Affen, oder eine Djembe-Trommel, die den Gang der Tiere beschreibt. Etwas unruhig ist es leider im Saal, da entgehen einem schon einmal die Feinheiten wie die Töne, die der Mistkäfer macht, den der Löwe in seiner Not anfragt, einen Liebesbrief zu schreiben. Weil das Tier mit der imposanten Statur, Stimme und Mähne zwar jagen und brüllen kann, jeder Respekt hat, aber ihm eines fehlt: Er kann nicht schreiben.

Schriftlich vortasten

Die Löwenlady riecht aber so gut und kann lesen, denn sie schmökert in einem Buch beim ersten Kontakt, ergo traut er sich nicht so richtig ran an die Angebetete, will lieber erstmal schriftlich vortasten, ob sie auch Interesse hat. Aber wie soll er das machen, er kann’s ja nicht. Er sucht sich einen Ghostwriter, also jemanden, der für ihn schreibt. Grob gibt er vor, was er will: Kennenlernen, Küssen. Klasse, das ist ja wohl nicht schwierig – oder doch? Der Affe lädt die Löwin zum Auf-Bäume-Klettern und Bananenessen ein – geht gar nicht, das entspricht ja nicht einem starken Löwen.