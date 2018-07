Anzeige

Ketsch.An der Alten Schule beginnt das neue Schuljahr für die Klassen zwei bis vier am Montag, 10. September. Die Schüler werden dann um 8.35 Uhr auf dem Schulhof von ihren Lehrerinnen abgeholt. Unterrichtsschluss ist um 12.15 Uhr.

Die Schulanfänger treffen sich zur Einschulungsfeier am Samstag, 15. September, um 10 Uhr im katholischen Pfarrheim in der Schwetzinger Straße. Danach werden die Kinder ihre erste Schulstunde in der Alten Schule erleben, wie es in einer Pressemitteilung der Bildungseinrichtung heißt. Der Unterricht für die Erstklässler beginnt am Montag, 17. September, um 8.35 Uhr. Die Schüler werden auf dem Schulhof abgeholt. Unterrichtsschluss ist um 12.15 Uhr.

Die Eltern der Erstklässer sind am Dienstag, 11. September, 19.30 Uhr, zum Infoabend in die Aula eingeladen. Kernzeit und Hortbetreuung finden ab dem 1. Schultag statt. zg