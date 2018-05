Anzeige

„Grill im Speckmantel“ fand ich originell. Da „Nr. 1“ aber nicht lachen musste, holte ich schnell neues Bier. Aber apropos Speckmantel: Der Weber von meiner Frau und mir ist in den Boden eingelassen und heißt „Feuerstelle“. Gepaart mit der Applikation „Schwenkgrill“ lässt sich darauf so ziemlich alles zaubern, was im Verdauungstrakt Rang und Namen hat.

Deshalb nahm ich den Herren der Weber-Schöpfung auch übel, dass sie mir im verbalen Wettstreit fortan Tipps gaben, die locker eine Grillmeister-Fibel füllen würde. Ein zartes Gemüt hätte am Ende gezweifelt, ob es das Feuerzeug richtig hält.

Was auf den Tisch kam, fanden die beiden nebst Gattinnen übrigens „sehr lecker“. Aber fürs nächste Mal sage ich es mal so: „You bleibst besser in your Castle.“

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.05.2018