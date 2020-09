Wenn Menschen einander Engel sind

Ketsch/Brühl.Nachdem der ursprüngliche Konfirmationstermin verschoben werden musste, feierten am Sonntag nun drei Mädchen und fünf Jungen der evangelischen Kirchengemeinde Ketsch ihre Konfirmation. Dank der Gastfreundschaft der katholischen Kirchengemeinde fand der Gottesdienst in der Heiligen Schutzengel-Kirche in Brühl statt. Hier empfingen die Konfirmanden Leonie Dörner, Jonas Hoberg, Maik Weber, Jonas Waldmann, Lisa Schuhmacher, Jamie-Lee Huber, Nick-Noah Vögtler und Mika Intelisano den Segen durch Pfarrer Christian Noeske und aus der Hand einer Kirchenältesten ihre Konfirmationsurkunde mit einem Bibelspruch. In seiner Predigt erinnerte der Geistliche an besondere Momente der Konfirmandenzeit.

Die „Schutzengelkirche“ gab Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie Engel das Leben von Menschen begleiten. Hier wies der Prediger darauf hin, dass auch Menschen einander Engel sein können. Die festliche Musik zum Gottesdienst kam von Organist Alexander Levental und der Solistin Almut-Maie Fingerle. In einem der Lieder wurde den jungen Christen ein Wunsch mit auf den Weg gegeben: „Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mit mir Wege geht.“

Die jungen Christen haben ein Dreivierteljahr 14-tägig Treffen gehabt und Themen des Glaubens durchgesprochen. Ein weiterer Konfirmationsgottesdienst ist für den Juni des nächsten Jahres vorgesehen. Hier werden dann noch einmal vier Konfirmanden des Jahrgangs 2019/20 konfirmiert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.09.2020