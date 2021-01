Einmal mehr am vergangenen Freitag ist Christian Noeske schmerzlich bewusst geworden, was die Corona-Pandemie von den Menschen, also auch von ihm bei seiner Arbeit, abverlangt: „Wir mussten die Obdachlosen mit Tüten abspeisen - das tut mir in der Seele weh“, sagt der Pfarrer der evangelischen Gemeinde.

Ketsch.Einmal im Monat kommen Obdachlose zum Treff nach Ketsch und bekommen Kaffee, ein

...