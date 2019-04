Ketsch.In der Reihe „Heute Abend bei Michelfelders“ widmet sich Yvonne Schwegler am morgigen Donnerstag um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) dem Thema „Wer hat wohl die Hosen an?“ und stellt damit Glanz und Elend der Frauen am Kurpfälzischen Hofe bei Buch und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße in den Mittelpunkt.

Sie sollten sich dem politischen Leben fernhalten, „häuslich und sittsam sein als wie eine Schnecke“, durften nur begrenzt ihre eigenen Rechtsgeschäfte tätigen. Und doch schlugen einige Frauen in der Geschichte der Kurpfalz dieses Idealbild der Weiblichkeit in den Wind. Welche es mit welchen Auswirkungen waren, erfährt man für einen Obolus von 8 Euro. zg

