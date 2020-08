Die Fundkatze vom Dahlienweg hat ein weiß-getigertes Fell. © Schwalbe

Ketsch.Eine Katze ist am Donnerstag, 13. August, in Ketsch im Dahlienweg zugelaufen. Das Tier ist taub, bereits etwas älter, hat getigert-weißes Fell, ist sehr lieb und verschmust. Es ist aber weder gechipt noch tätowiert. Wer kennt den Besitzer, weiß, wohin sie gehört? Info an den Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung unter 06202/2 94 83 oder 0173/4 54 02 54 erbeten. zg

