Wichtig für die Gemeinschaft

Es wäre wieder einmal heiß hergegangen an diesem Wochenende, nicht nur wegen des typischen Backfischfest-Wetters: Zum Abschluss der 69. Ausgabe der zehntägigen Feier im Bruch hätte es wohl beste Stimmung im Festzelt, großen Andrang auf dem Rummel und viel Spaß für Groß und Klein gegeben. Für die vielen Ehrenamtlichen des ASV wäre es das Finale einer weiteren erfolgreichen Festsaison gewesen, mit der sie nicht nur ihr eigenes Vereinsleben gefördert hätten: Das Backfischfest hat sich längst zum größten Aushängeschild der Enderlegemeinde in der Kurpfalz entwickelt. Die vielen Besucher hätten Ketsch Umsatz beschert, auch abseits der eigentlichen Feier.

Und für die Künstler, Schausteller und Händler wären die zehn Tage enorm wichtig gewesen: Die allermeisten von ihnen leben von dem, was derzeit von manchen besorgten Bürgern als vernachlässigbares und ohnehin lärmendes Vergnügen abgetan wird, um das man sich in Pandemiezeiten nicht weiter kümmern müsse. Ja, beim Backfischfest geht es um Musik, Unterhaltung und Party – aber von solchen Veranstaltungen lebt eine ganze Branche, in der bundesweit mehr als 30 000 Menschen ihr täglich Brot verdienen, die – oft lokalen – Zulieferer noch gar nicht eingerechnet.

Und auch wenn es für manche Anwohner mit Lärm und Einschränkungen verbunden ist: Das Backfischfest ist eine wichtige Traditionspflege. Der Wettkampf um den Fischerkönig und seine Prinzen, der Umzug durch die Gemeinde, die Flaggen in den Ortsfarben, die Stammtische und Zusammenkünfte von Vereinen, Freundeskreisen, Verwaltungen und Kollegien, das Backfischessen für die Dorfältesten – all das hält eine Gemeinschaft zusammen. Mancher mag darüber lächeln, nicht jeder mag sich angesprochen fühlen. Doch in diesem außergewöhnlichen Krisenjahr merken wir alle, was uns fehlt, wenn wir nicht mehr einfach so zusammenkommen können: auf ein kühles Bier, eine Runde im Karussell oder einen Abend mit den Lieblingsmusikern. Langsam wird klar, dass auch das Backfischfest 2021 noch keinesfalls sicher ist – es bleibt nur die Hoffnung, dass der „Corona-Spuk“ bald vorbei ist.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.08.2020