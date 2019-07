Wie der Lachs springt

Hallo liebe Kinder! Vor Kurzem hat der deutsche Anglerfischerverband einen sehr wichtigen Preis verliehen. Und zwar – welcher Meeres- oder Flussbewohner sich jetzt „Fisch des Jahres“ nennen darf. Nach langer Beratung stand der Sieger fest: Der Atlantische Lachs, auch „Salmo Salar“ genannt. Und ich als großer Tierfreund gebe euch natürlich noch ein paar mehr Informationen zum glücklichen Gewinner. Der bis zu 1,5 Meter lange Atlantische Lachs lebt, wie sein Name schon vermuten lässt, im Atlantischen Ozean. Leider wird er dort in viel zu großen Mengen gefangen, weshalb er vom Aussterben bedroht ist. Einmal im Jahr schwimmt der Lachs einmal zurück in sein Heimatgewässer, um seine Eier abzulegen, also zu laichen. Deshalb nennt man Lachse auch „Wanderfische“. Auf der Reise zu ihrem Laichplatz schwimmen sie gegen starke Strömungen an und kämpfen sich so durch die Flüsse. Um das zu schaffen, können sie sogar kurzzeitig aus dem Wasser springen, um voranzukommen. Sobald sie ankommen, legen sie etwa 2000 Eier pro Kilogramm Körpergewicht ab. Bei einem Durchschnittsgewicht von fünf Kilogramm wären das 10 000 Eier – unvorstellbar, oder? Der Lachs ist eben ein waschechter „Fisch des Jahres“.

