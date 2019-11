Wie ein Stück Ketscher Prärie

Ketsch.Wenn Dominique Crisand aus Brühl in der Nachbargemeinde unterwegs ist, muss man mit einem besonderen Foto rechnen. Unlängst legte sich der 36-Jährige am Ketscher Ortsschild auf die Lauer und drückte ab – samt Bearbeitung am Computer entstand eine Szenerie, die einen bei erstem Hinschauen in die Prärie, in die Great Plains, in typische nordamerikanischen Landstriche schickt. Dominique Crisand und Gleichgesinnte, die sich in der Facebook-Gruppe „Foto & Videobegeisterte Brühl/Rohrhof/Ketsch“ austauschen, sind gerade dabei, eine „Foto-Challenge“ vorzubereiten. Diese ist für Samstag, 30. November, anberaumt. Zwischen 18 und 22.30 Uhr haben die Teilnehmer dann Zeit, eine gestellte Aufgabe fotografisch umzusetzen – die Aufgabe wird am Challenge-Tag um 12 Uhr auf Facebook mitgeteilt. mab

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.11.2019