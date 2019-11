Wie klingt das Blau?

Ketsch.Die Kulturbühne der Neurottschule in Ketsch lädt zur Werkschau „Blau“ an diesem Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr ein. Wenn man sich immer schon gefragt hat, was die Farbe Blau zu etwas Besonderem macht, kann man sich bei dieser Ausstellung mit Präsentationen aus verschiedenen künstlerischen Bereichen einen Eindruck verschaffen.

Wie verschieden kann Blau aussehen? Wie wirkt, riecht, schmeckt, klingt Blau? Was kann man „blau machen“ oder lässt sich „einbläuen“? Schüler aus den Klassen eins bis zehn der Gemeinschaftsschule haben sich in verschiedenen Fächern mit dem Thema Blau beschäftigt und möchten jetzt die vielfältigen Ergebnisse in einer Kulturbühne präsentieren.

Die Neurott-Gemeinschaftsschule präsentiert die Kulturbühne seit 2012 jährlich mehrmals. Der Eintritt ist frei. zg

