Anzeige

Ketsch.Martha will unbedingt in die Schule, wie ihr großer Bruder Max eben. Lernen will sie. Aber Max sagt, sie ist zu klein. Pfiffig, wie Martha, das kleine Hasenmädchen ist, geht sie den Schulweg alleine und versteckt sich gut in der Klasse von Max. Das, und was sonst noch so passiert, was kleine Hasen fürs (Über)Leben lernen, das spielt Ute Kahmann vom gleichnamigen Figurentheater aus Berlin den Kindern im Ferdinand-Schmid-Haus vor.

Viele der Kinder gehen lautstark im Stück auf und sind am Ende sehr begeistert. Doch von Anfang an: Max also hat keine Lust darauf, das ein Schwesterchen mit ihm in die Schule geht. Sie schafft es doch und hört der Lehrerin (Ute Kahmann) intensiv zu. Die erzählt von den Möhren, die lecker schmecken und gesund sind, davon, dass die Hasen viel knabbern müssen, weil die Zähne ein Leben lang wachsen, dadurch kurzgehalten werden. Ganz genau hört Martha hin, als die Lehrerin vom Jäger erzählt, der der größte Feind der Hasen ist.

Stimmungsvoll beginnt das Stück auch mit dem Gesang: „Zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal saßen einst zwei Hasen…“. Eine der Zeilen im Lied befasst sich mit dem gefürchteten Jäger: „Bis, dass der Jäger, Jäger kam, und schoss sie nieder“. Was Hase dagegen tun kann, wie er den Jäger erkennt – nicht nur am Menschengeruch, sondern auch an den Fußabdrücken, die sich meistens bei den Hochsitzen im Wald finden, malt die findige Lehrerin auch an die Tafel.