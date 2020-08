Wie viel Solarstrom wird eingespeist?

Ketsch.Zur Einstimmung auf die nächsten landesweiten Nachhaltigkeitstage in Baden-Württemberg will der Ketscher Umweltverein zum Nachdenken über die Energie der Sonne anregen und hat dafür die Preisfrage zu den Ketscher und Brühler Gemeinschafts-Solarstromanlagen gestartet, wie der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gibt: „Wie viele Kilowattstunden Solarstrom werden bis zum 27. September eingespeist sein?“

Wie Sonnenernte mitteilt, gibt es Informationen, die den Teilnehmern die Lösung erleichtern sollen. Am Stichtag der letzten Preisfrage, am 10. Juni 2019, waren an der Anzeigetafel der Seniorenwohnanlage – nur der ersten Anlage – 149 165 Kilowattstunden, an der Sporthalle der Marion-Dönhoff-Realschule 486,88 Megawattstunden und an der MDRS 191 207 Kilowattstunden abzulesen. Zusammen wurden 827 252 Kilowattstunden Solarstrom eingespeist. 875 892 Kilowattstunden waren es am 31. Dezember 2019, am 28. Februar 882 008 Kilowattstunden, am 30. April 902 012 Kilowattstunden und am 31. Juli standen 936 134 Kilowattstunden auf der Anzeige.

Wie der Verein mitteilt, gibt es das Fachgeschäft Grimmer Computertechnik nicht mehr, wo auf Vereinsinitiative auch LEDs der Firma Carus gekauft werden konnten, von denen auch einige neben anderen Sachpreisen zu gewinnen sind. Der Vorstand bemühe sich, eine neue örtliche Verkaufsstelle zu finden, doch die bisherigen Rückfragen seien noch nicht erfolgreich gewesen.

Bei Carus werden alle Produkte ausschließlich in Deutschland produziert, denn Nachhaltigkeit werde bei der jungen Firma großgeschrieben. Die Umweltschützer fragen ergänzend – ohne Wertung bei Preisverlosung: „Ist die Aussage der Klimaschutzagentur, ,LEDs sind die Spar-Stars unter den Lampen’, richtig?“

Viel Sonne und ein besonders windreicher Februar sorgten im ersten Halbjahr 2020 für deutlich mehr grünen Strom als im Vorjahreshalbjahr. Die Erneuerbaren Energien hätten im deutschen Strommix im ersten Halbjahr ihre Position im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr deutlich ausgebaut. Insgesamt wurden etwa 138 Milliarden Kilowattstunden erneuerbarer Strom erzeugt und damit ungefähr 8 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2019. Das zeigen die Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare-Energien-Statistik, wie der Verein mitteilt.

Zum Jahreswechsel waren in Ketsch 298 Solarstromanlagen mit 4223 Kilowattpeak installiert. Laut Sonnenernte gebe es noch viele geeignete Dächer und Balkone in der Enderlegemeinde. zg

