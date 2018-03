Wildbienen sind auf Wohnungssuche

Anzeige

Ketsch.Ein knappes Jahr, bevor das große Insektenhotel am Rande des Bruchgeländes seinen zehnten Geburtstag feiern kann, wurde es jetzt für den Frühling herausgeputzt. Fünf Kavaliere hatte das imposante Gebilde: Gernot de Mür, Gerhard Prendke, Thomas Rieger und Wolfgang Rohr von der Lokalen Agenda wurden von Franz Kammerer unterstützt beim Großreinemachen.

Mit viel Muskelschmalz bewaffnet, gingen die Männer dem wuchernden Gras an den Kragen, säuberten die großen Steine, welche die Hitze anlocken, und ergänzten Schilfrohr als Behausungen für die Wildbienen. Dass es davon reichlich gibt, brachte die Sonne zutage. Sobald sich die morgendlichen Wolken verzogen hatten, schwärmten die ersten Bienen um die Köpfe der Männer herum und suchten nach den perfekten Behausungen im Holz und Schilf.

Gar kein Fachbegriff

„Mit dabei ist die gehörnte Pelzbiene“, freute sich de Mür. Die Osima Cornuta ist eine der in Süddeutschland am weitesten verbreiteten Art und schätzt den Siedlungsbereich der Menschen als Wohnstätte. Im Jahr 2009 wurde das Insektenhotel aufgestellt, Paten sind neben der Lokalen Agenda auch die Kinder der Alten Schule. Eines der nächsten Projekte der Lokalen Agenda wird eine Informationstafel am Wegesrand sein, damit Passanten mehr über die Funktion eines Insektenhotels erfahren können.