Wildwachsend stehen sie unter Naturschutz

Ketsch.In Laubwäldern wie dem Rheinwald fühlen sich Maiglöckchen besonders wohl. Sie lassen sich allerdings auch auf Wiesen ausmachen. Die mehrjährige Staude stammt aus der Familie der Spargelgewächse, was zu Ketsch perfekt passt. Anfang Mai, wenn der Muttertag ansteht, beginnt die Blütezeit und so werden Maiglöckchen in viele Muttertagssträuße miteingebunden. Doch Vorsicht!

Wildwachsende Maiglöckchen, wie man sie auf der Rheininsel findet, stehen unter Naturschutz und dürfen keinesfalls gepflückt werden. Aus dem Wurzelstock der bis zu 25 Zentimeter hohen Pflanze sprießen im Frühjahr lanzettförmige, lange Blätter, die leicht mit Bärlauch verwechselt werden können. Eine Geruchsprobe bringt Gewissheit, denn Bärlauch riecht stark knoblauchartig.

Rote Beeren nach der Blüte

Nach der Blüte bilden sich beim Maiglöckchen ab Juli leuchtend rote Beeren, die Amseln und anderen Vögeln als nützliche Nahrungsquelle dienen. Für Menschen und viele Tiere sind alle Pflanzenteile giftig. csc

