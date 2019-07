Winkler-Team hilft unkompliziert

Ketsch.„Eine solche Katastrophe ist immer sehr schlimm, wenn man allerdings noch einen persönlichen Bezug zu den Betroffenen hat, nimmt das noch mal eine andere Dimension an“, erinnerte sich Andrea Winkler, Leiterin des Johanneskindergartens an ihre Gefühle, als sie von dem Brand an jenem Freitag in der Hebelstraße erfuhr.

Sie und ihr Team haben keine Minute überlegen müssen, um zu entscheiden, dass sie schnell und unkompliziert helfen wollen. „Unser Sommerfest stand an, und wir beschlossen, den Erlös aus dem Kaffee und Kuchenverkauf der Familie zu spenden“, erklärte die engagierte Kindergartenleiterin.

Eine Idee, die gut ankam, und so mancher Euro wanderte in die Spendenkasse. „Am Ende sind nun 700 Euro zusammengekommen, und wir sind allen, die ein großes Herz zeigten und etwas gegeben haben sehr dankbar“, betonte Andrea Winkler. Um die Spende an die Mutter der Familie zu übergeben, war fast das ganze Team des Kindergartens zusammengekommen. Jede wollte da sein, in den Arm nehmen, trösten und Mitgefühl zeigen.

„Von der einen auf die andere Minute standen wir mit nichts da“, schilderte die Mutter von drei ehemaligen Johanneskindergartenkindern die Situation nach dem verheerenden Brand des Familienhauses Anfang des Monats. Glücklicherweise wurde niemand im Haus ernsthaft verletzt, der Sohn der Familie, der sich zur Brandzeit im Haus befand und eine leichte Rauchvergiftung erlitt, konnte die Klinik schnell verlassen und ist nun wieder im Kreise seiner Familie.

Die Erinnerung an das Geschehene ist schmerzhaft und traurig, fielen nicht nur die materiellen Dinge dem Feuer zum Opfer, sondern auch – und das ist sehr tragisch – viele unwiederbringliche Erinnerungsstücke wie Fotos, private DVDs und Sachen mit immateriellen Wert.

„Das bedeutet uns sehr viel“

Sichtlich bewegt fährt sie fort: „Eines liegt mir besonders am Herzen, ich möchte allen Feuerwehrmännern, die unter der Leitung von Thomas Maier bis spät abends im Einsatz waren, danken. Alle waren unglaublich hilfsbereit und mitfühlend. Unser Dank gilt ebenso der Gemeinde und allen Helfern und Menschen, die uns einfach zur Seite stehen. Dass ihr vom Kindergarten auch gleich an uns gedacht habt, bedeutet uns und vor allem meinen Jungs sehr viel.“

Spontan hatten die Erzieherinnen die Idee, in den Fotoarchiven zu stöbern, um noch das ein oder andere Kinderbild der drei Jungs zu finden. Jede schöne Erinnerung wiederzubringen, hilft der Familie vielleicht auf dem Weg nach vorne. csc

