Ketsch.Es war das letzte Heimspiel der Handballerinnen der Kurpfalz-Bären. Als Gegner stand der sehr Torstarke SV Werder Bremen in der Neurotthalle. Und die Anspannung war spürbar. Kein leichter Gegner, so der Tenor in der Ketscher Mannschaft. Doch sie bekamen von unerwarteter Seite Unterstützung. Betrat mit dem „The Biggest Loser“ Finalist Christos Christodoulou doch ein Mann die Halle, der mehrfach bewies, dass fast alles möglich sei.

Dieser Mann, so Bürgermeister Jürgen Kappenstein, habe etwas geschafft, was nur sehr wenigen Menschen gelinge. Er habe sich seinen Zweifeln und Schwächen gestellt, sich nicht beirren lassen und sie hinter sich gelassen. Und so ließ er in der mit Jubel erfüllten Halle denn auch keinen Zweifel daran, dass er sich großen Respekt verdient habe. „Wir alle sind stolz wie Harry. Du bist der Gewinner der Herzen.“

Worte, die berühren

Es ist noch nicht lange her, dass Christos ein Mann voller Selbstzweifel und wenig Selbstbewusstsein war. Die 180 Kilogramm lasteten nicht nur auf seinen Knochen, sondern auch auf seiner Seele. Und so war die spontane Entscheidung aufzustehen und sich für die „Sat.1“- Sendung „The Biggest Loser“ anzumelden, eine der Besten seines Lebens.