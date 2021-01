„Wir dürfen nicht verzweifeln“

Im sprichwörtlichen Sinne entstehen unter Druck Diamanten. Bei den Kurpfalz-Bären geht es zwar nicht um Diamanten, sondern um Punkte, allerdings versagen ihnen in der Handball-Bundesliga vor dem Tor reihenweise die Nerven in Drucksituationen. Während das Team von Trainer Adrian Fuladdjusch in der Abwehr zupackt, kämpft und ackert, gibt es in der Offensive Luft nach oben.

