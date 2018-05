Wir werden noch romantischer

Anzeige

Herr Kugler, das neue Konzept des Maifests vor der Rheinhalle ging auf – oder gibt es Neuerungen, die nicht auf fruchtbaren Boden fielen?

Jürgen Kugler: Wir haben ja bereits im Vorfeld sehr viel Energie in das Maifest investiert. Im Großen und Ganzen ist alles, was wir uns vorgenommen und dann auch so gemacht haben, richtig gut bei den Leuten angekommen. Ich habe nichts Negatives gehört. Die zwei Tage waren ein voller Erfolg – und das gilt für alle beteiligten Vereine. Einige Besucher haben sogar vorgeschlagen, man solle den Biergarten dauerhaft anbieten.

Gibt es dennoch etwas am Konzept, das man noch verbessern müsste oder wo man nachjustieren sollte?