„Wir wollen warmes Essen anbieten“

Ketsch.Der Pflegedienst Sonnenschein hat es sich in seinem neuen Domizil in der Schwetzinger Straße 23 gemütlich gemacht. Will heißen: Seit dem Umzug von der Werderstraße zum 1. Juli läuft von dort aus die ambulante Pflege für rund 200 Klienten. Und nun kommt die Tagespflege mit 25 Plätzen ab Montag, 20. August, noch dazu. „Einige wenige Plätze gibt es noch“, sagt Pflegedienstleiterin Sonja Nada-Akbarzada.

Zwar hat der Sturm, der am Donnerstag über die Enderlegemeinde hinwegfegte, seine Spuren im Gartenbereich hinterlassen, doch Nada-Akbarzada kann es sich mit ihren Mitarbeitern schon wieder gemütlich machen.

Gemütlich sollen es aber vor allem die Menschen haben, die zur Tagespflege kommen. Im Erdgeschoss sind 400 Quadratmeter toll her- und eingerichtet. Die vier großzügigen, für die Tagespflege vorgesehenen Räume mit speziellen Fenstern oben an der Decke für Tageslicht bieten alles, was den Wohlfühlfaktor erhöht. Die großflächige Küche ist so konzipiert, dass die Patienten bei Bedarf mitkochen können.