Wirbelsäulenkurs und Qigong

Ketsch.Wer Rückenschmerzen hat, viel im Alltag sitzt und verspannt ist, für den ist der Wirbelsäulenkurs der Tanzfreunde eventuell das passende Angebot: Der Kurs „zeigt hilfreiche Übungen zur Vorbeugung und Behandlung von Rückenbeschwerden“, heißt es in einer Mitteilung. Er beginnt am Dienstag, 14. Januar, und geht immer von 17.05 bis 18.05 Uhr.

Qigong sei eine sehr alte bewährte chinesische Bewegungsform zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Die Teilnehmer dieses Kurses lassen sich durch sanfte Bewegungen, Atemübungen und Meditation zu mehr Entspannung, innerer Ruhe und Gelassenheit hinführen. Qigong startet am Dienstag, 14. Januar, den Übungen widmen sich die Teilnehmer immer von 18.10 bis 19.10 Uhr an. Beide Kurse werden von der Sportwissenschaftlerin und Sportpädagogin Christiane Glock geleitet. Sie bittet zum Trainingsort im Haus der Begegnung in der Kolpingstraße 12. Die Anmeldung erfolgt in der Geschäftsstelle bei Helga Klefenz, Telefon 06202/9 56 57 69, mobil 0176/80 41 77 51. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.12.2019