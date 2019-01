Wird aus Flüchtlingsheim eine Pension?

Ketsch.Unser Bericht über die Schließung der vom Rhein-Neckar-Kreis betriebenen Flüchtlingsunterkunft in der Durlacher Straße und die vielen offenen Fragen zu dem Thema haben bei unseren Lesern für einigen Wirbel gesorgt. Im sozialen Netzwerk Facebook und in Zuschriften an unsere Zeitung haben Bürger ihrem Unmut über die Wortkargheit der Verantwortlichen Luft gemacht. Ein Leser informierte uns

...