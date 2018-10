Wirtschaftsflüchtlinge sind keine Zechpreller

Ketsch.„Sind Sie eigentlich freiwillig hier oder lösen Sie heute Ihren Weihnachtsgutschein vom letzten Jahr ein?“, Boris Stijelja will es genau wissen und schont weder sich noch sein Publikum. Er räumt mit Vorurteilen auf, spielt mit Klischees und nimmt Kroaten, Deutsche, Türken und sich selbst mit einer guten Portion Humor auf die Schippe.

Die Eintrittskarte enthielt das Komplettpaket: Körperkontakt mit dem quirligen Comedian, der zum „Warm Up“ von der Bühne sprang um eine Dame im Publikum wärmend an sich zu drücken. Aufklärung in kroatischer Bürokratie, wie beispielsweise dem Behördengang, der dort viel einfacher sei, weil man einfach nur Geld – viel Geld – benötige, um zum Einlass den Bettler am Eingang zu bezahlen und für den Geldautomaten, der nur Scheine nimmt. Anders als in Deutschland, wo das Ausländeramt eher dem Format „Big Brother“ ähnele, bei dem andere entscheiden, ob man drin bleibt.

Er leistete Aufklärungsarbeit zur Dresdner Semperoper, die nicht – wie es die Werbung suggeriere – die Radeberger Brauerei sei und über Richard Wagner – nicht der Erfinder der Tiefkühlpizza. Auch auf sprachliche Herausforderungen ging er ein. Da Kroaten kein „ü“ sondern ein „i“ sprechen, sorgte in einem Discounter seine Frage „Haben Sie Milch in den Titen?“ bei der Verkäuferin für große Irritation.

Flucht aus der Kneipe

Der 36-Jährige, der sich selbst als die „First Lady von Ketsch“ bezeichnet, ist inzwischen so voll-integriert, dass sein Schutzengel Burnout hat. Er hat gelernt, dass ein Wirtschaftsflüchtling nicht jemand ist, der aus der Kneipe geht ohne zu bezahlen. Boris spielte ab seinem siebten Lebensjahr Theater, um sich samstags vor der Schule zu drücken und überzeugte im Krippenspiel als „Maria“ so sehr, dass er in den weiteren 14 Jahren zur „dienstältesten Maria von Kroatien“ wurde. Darauf folgte ein Schauspielstudium in Zagreb – nach 3 Jahren erfolgreich abgebrochen.

Der gebürtige Mannheimer (Vater Serbe, Mutter Kroatin) plauderte bereitwillig aus seinem Leben. „Bei meiner Geburt wog ich 4900 Gramm und war 59 Zentimeter groß. Ich war Rainer Calmund als Baby“, lacht er. Und sein Opa erklärte das damalige Schneetreiben mit: „Bei deiner Geburt hatte Gott Schuppen“. Der Standup-Comedian wuchs in Kroatien auf, ging mit 22 zurück nach Deutschland, um die Welt zu erobern und landete schließlich in Ludwigshafen.

Sein Schutzengel integrierte ihn so erfolgreich, dass er nun fließend „pälzisch“ babbelt, auf dem Dürkheimer Worschtmarkt so viele Bekannte trifft, dass er mindestens fünf Schobbe trinken muss (in Hamburg wäre man Alkoholiker, in der Pfalz ist man der Fahrer, sagt er) und das Boulevardtheater Deidesheim leitet. Von den „verbalinkontinenten“ Pfälzern, die einfach sagen, was sie denken, hat er gelernt, dass man den Wein nicht aus einer Blumenvase sondern einem Dubbeglas trinkt und es sich bei der Verabschiedung „Alla dann“ auch nicht um einen Sprengstoffgürtel handelt.

Deutsch oder Türkisch?

Sein Asylantrag in der Pfalz mit der Begründung: „In Kroatien gebbts kää Schobbe un kää Saumaage“, war von Erfolg gekrönt. Die Pfälzer hatten Mitleid. „Das Argument zieht mehr als der Balkankrieg“, grinst Stijelja.

Der hartgesottene „Kroate Buu“ schlug sich durch. Um Deutsch zu lernen, besuchte er die Volkshochschule in Ludwigshafen – und sprach nach sechs Monaten perfekt Türkisch. Er meisterte die 300 Fragen des Integrationstestes und arbeitete als Gastkomiker auf der Aida.

An diesem Wochenende trainierte er die Bauchmuskeln seines Publikums im Ferdinand-Schmid-Haus über zwei Stunden und verweilte anschließend noch im Foyer für Fotos, Fragen und Autogramme.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.10.2018