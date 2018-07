Anzeige

Ketsch/Schwetzingen.Für die Kneipen und Cafés der Region scheint die am Sonntag zu Ende gegangene Fußball-Weltmeisterschaft kein Umsatztreiber gewesen zu sein. Der Gedanke an die Weltmeisterschaften 2010 und 2014 oder die Europameisterschaft 2016 weckte sogar so etwas wie Wehmut.

Katja Nagel, Inhaberin des „Lavendels“, der Sportgaststätte der Spvgg 06 Ketsch, zeigte sich von dem allgemeinen Desinteresse überrascht. „So eine Weltmeisterschaft habe ich noch nie erlebt.“ Im Vergleich zu den vorausgegangenen Fußballereignissen ist die Bilanz in ihren Augen nah an der Katastrophe. Und zwar auch schon, bevor die Deutschen rausflogen. Selbst zum ersten Spiel kamen, anders als früher nur wenige Leute und die, die kamen zeigten nur wenig Leidenschaft für die deutsche Nationalmannschaft. Die Stimmung im „Lavendel“ war eher düster. Dabei kann auch sie es sich nicht erklären. „Es ist, als hätte das Land seine Fußballbegeisterung verloren.“ Nagel, geborene Kroatin, hat am Sonntag natürlich „ihrem“ Team gegen Frankreich die Daumen gedrückt – geholfen hat’s leider nichts, die Tricolore holte den Titel. Und dennoch steht für sie fest: „Fußballsehen ist gemeinsam mit anderen einfach viel schöner.“ Ein Satz, den die 13-jährige Lea gerne unterschrieben hätte. Die junge Fußballerin scheint doch etwas enttäuscht zu sein. Nicht nur von der deutschen Mannschaft, sondern auch vor der Fan-Kultur 2018. „So richtig Stimmung war nicht.“

Ein Plus zu erkennen

Auch in Schwetzingen war das WM-Fieber nicht so stark zu spüren, das bestätigt der Geschäftsführer des Kaffeehauses auf dem Schlossplatz, Bernd Lehnert. Aber unterm Strich erkennt er ein Plus. „Die Menschen kamen weiter und wollten gute Fußballspiele sehen.“ Der Schlossplatz war „insgesamt gut besucht“. ske