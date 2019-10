Wo der Herbst am schönsten ist – am Hohwiesensee

Ketsch.Wenn ein Brühler in Ketsch unterwegs ist, soll das mitunter auch einem Ketscher etwas bringen. Im Falle von Dominique Crisand, der in Brühl wohnt, aber mit seiner Fotoausrüstung auch in der Nachbargemeinde unterwegs ist, kann das „mitunter“ gestrichen werden. Denn Dominique Crisand hat ein gutes Händchen und vor allem ein gutes Auge für die Schönheit vor Ort.

In jedem Fall können sich die Ketscher doch glücklich schätzen, mit dem Strand am Hohwiesensee auch im Herbst ein wahres Kleinod der Natur zu besitzen – hier lässt es sich genüsslich verweilen. Dass Dominique Crisand, der eine Hobby-Fotografengruppe via Facebook regelmäßig zusammenbringt (wir berichteten), am PC den Farben vollends auf die Sprünge hilft, macht das Foto nicht schlechter. / mab

