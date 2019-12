Wo Wärme ungewollt entweicht

Ketsch.Wer heizt wie ein Weltmeister und die eigenen vier Wände dennoch nicht richtig warm bekommt, sollte sich gegebenenfalls über eine Thermografie Gedanken machen. „Für eine Renovierung oder Sanierung an Gebäuden untersuchen unsere Thermografen diese auf Lecks oder Schwachstellen“, erklärt Stephan Grittmann von der AVR Engergie GmbH. Der Dienstleister ist in der laufenden Wintersaison auch in der Enderlegemeinde unterwegs. Und anstatt des Normalpreises von 129 Euro zahlen die Ketscher nur 79 Euro, da die Gemeinde 50 Euro für eine Thermografie zuschießt.

Der AVR-Experte möchte auf Anfrage keine Zahlen nennen, aber nach Informationen unserer Zeitung haben 24 Hausbesitzer bis Dienstag, 24. Dezember, das Angebot bereits angenommen. Es könnten locker nochmals so viele werden, denn bis zum 31. Januar kann man sich noch anmelden. Die Aktion laufe noch bis einschließlich Februar, sagt Stephan Grittmann.

Sechs Infrarotbilder

Hat man einen Termin ausgemacht, komme der Infrarot-Kamerawagen der AVR Energie in den frühen Morgenstunden, wie Grittmann erklärt. Insgesamt sechs Bilder werden vom Gebäude aufgenommen. Rund drei Wochen nach dem Termin bekommt man die Infrarotbilder und den Ergebnisbericht.

Da Thermobildkameras Wärmestrahlen für das Auge sichtbar machen (zwischen rot für warm und blau für kalt), lassen sich Schwachstellen in der Wärmedämmung aufspüren, gegebenenfalls Stromfresser erkennen, gefährlich heiße Stromleitungen herausdeuten und feuchte Wände ermitteln, die im ungünstigen Fall einen Schimmelbefall nach sich ziehen.

Energieberater empfehlen, über eine Thermografie nachzudenken, wenn die Heizkostenrechnung sehr hoch ist oder Zugerscheinungen im Haus festzustellen sind. Gleiches gilt, wenn bereits ein Problem mit Schimmelpilzen im Haus existiert oder eine umfassende Dämmung sowie ein Fenstertausch geplant sind. Handelt es sich um ein historisches Gebäude und der exakte Verlauf von Leitungen und Bauelementen steht nicht mehr genau fest, kann eine Thermografie ebenso wertvolle Dienste leisten. Werden Leckstellen im Rohrleitungssystem vermutet oder soll die energetische Qualität von Bauteilen bestimmt werden, erweist sich eine Thermografie als nützlich. Energieberater halten die Thermografie auch für gewinnbringend, wenn eine Sanierung bereits abgeschlossen ist – aber man möchte nun genauer über ihren Erfolg Bescheid wissen.

Info: Mehr Informationen unter www.avr-umweltservice.de

