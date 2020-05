Woher kommt eigentlich die Zeitungsente?

Ketsch.In Erklärungsnotstand befinden sich die Redakteure eher selten – die Recherchen der ausgebildeten Journalisten fördern dann doch eine Erklärung zutage. Doch die Schüler der 4a der Neurottschule schafften es beim Medienprojekt, den Redakteur dieser Zeitung in Erklärungsnot zu bringen. Sie wollten wissen, warum die Zeitungsente eigentlich Zeitungsente heiße. „Oh, ihr erlebt mich sprachlos, kann das jemand mal googeln“, war die Antwort von Marco Brückl.

Immerhin waren bei der Videokonferenz – der Besuch in der Schule ist wegen Corona noch nicht angezeigt – die Geräte, ob Computer oder Smartphone, für die Benutzung der Suchmaschine schon in Gebrauch. Und die klassische Erklärung für die „Ente“ lautet: Sie entstand durch die Bezeichnung n.t. (gesprochen „En-te“), diese steht für das Lateinische non testatum und zeigt Zeitungsartikel an, deren Quelle unklar und nicht weiter geprüft ist.

Zum Glück war der Redakteur alsbald weniger wortkarg, als Cara, Moritz, Robin, Sophia und Co. darauf zielten, ob er denn schon mal eine Zeitungsente produziert habe. Nein, lautete die Antwort, eine Falschmeldung sei ihm noch nicht unterlaufen. Die Klasse von Lehrerin Tamara Plachky – 18 von insgesamt 23 Schüler vereinte die Videokonferenz, befand sich längst im Element der bohrenden Fragen und hätte bei der Weltmeisterschaft im Interviewen sicherlich hervorragend abgeschnitten. Wann sei es ihm klargeworden, dass er Redakteur werden wolle, sollte erörtert werden. Da hatte Marco Brückl einst die Gunst der Stunde eines Zeitungspraktikums zur Klärung des beruflichen Fortkommens genutzt.

Es interessierte aber auch, was ein Redakteur in der Pause macht, manche kriegen Butterbrote mit, andere umschiffen die klassische, zeitlich festgelegte Pause komplett, oder ob per PC oder mit Papier geschrieben wird. Die Berichte entstehen freilich am Computer, während Papier noch auf Terminen gute Dienste leistet, um die Fakten festzuhalten, wenn auch nicht bei jedem. „Haben Sie auch mal Urlaub?“, galt als wichtige Frage, denn nun kam der Wendepunkt. Beim Thema Freizeit drehte der Redakteur den Spieß um. Fragen stellen gehört schließlich ureigen zu seinem Job. Was macht ihr in den Ferien, wollte er wissen. Und gleich zwei junge Damen werden sich im „Stand-up-Paddling“ üben.

Auch war herauszufinden, dass die Plachky-Klasse die „Eulenklasse“ in der Schule ist und zuvor in Klassenstufe eins und zwei als Marienkäferverbund durchging. Dass wieder Schule ist, hat für Freude gesorgt. Denn die Zehnjährigen machten deutlich, dass die zurückliegende Coronazeit ohne die Freunde aus der Klasse „blöd“ gewesen sei, wie gleich mehrfach betont wurde. mab

