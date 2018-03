Bürger können sich noch bis zum 16. März bei der Entwicklung neuer Bauflächen in der Gemeinde einbringen. Dies muss schriftlich erfolgen und begründet werden – per E-Mail an nachbarschaftsverband@mannheim.de, per Post an Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim, Collinistraße 1, 68161 Mannheim.

Weitere Infos unter www.nachbarschaftsverband.de zg