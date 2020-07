Wohlstand auf den Kopf gestellt

Ketsch.Die Veranstaltungsreihe „Kirchenkino“ wird am Montag, 13. Juli, um 19 Uhr fortgesetzt – dann wird der Film „Frosch im Schnabel – 40 Tage Wut und Mut“ im Central Kino gezeigt.

In diesem Dokumentarfilm wird eine spezielle Aktion der Mannheimer Citykirche Konkordien vorgestellt. Jedes Jahr im Januar werden Tische in der Kirche aufgestellt und täglich kommen viele hundert Bedürftige zusammen, die eine Mahlzeit und weitere Hilfen bekommen. In der Vorankündigung für den Film heißt es: „Vier Wochen im Januar wird in der Citykirche Konkordien in Mannheim die Wohlstandsgesellschaft auf den Kopf gestellt: Täglich 500 Menschen in Not: Drei-Gänge-Menü, freundliche Servicekräfte, ein Chor, Stilberatung, Friseur und vieles mehr! Ein sensibler, berührender Dokumentarfilm.“

Abstandsregeln im Saal

Nach der Vorführung des Films ist Zeit zum Gespräch: Eine der Pfarrerinnen der Konkordienkirche wird über die Entstehung des Films und Erfahrungen der Vesperkirche berichten. Der Eintritt kostet 5 Euro. Die Hygiene- und Abstandsregelungen im Kino sind zu beachten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.07.2020