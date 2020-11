Workout im Internet mit Trainern aus Ketsch und Hockenheim

Ketsch/Hockenheim.„Mach einfach das Beste aus der Situation“ - so dachten sich Christian Beck, Gründer und Headcoach von „Run For Your Live“ in der Enderlegemeinde, und Marcel la Dous aus Hockenheim, der als DJ la Dous im Rhein-Neckar-Raum bekannt ist. Beide sind durch die derzeitig geltenden Regularien aufgrund der Corona-Pandemie in ihrer Tätigkeit stark gebremst - sowohl für Veranstaltungen, die für einen DJ notwendig wären, als auch in Sachen Sportangebote für Gruppen, die im Moment nicht durchgeführt werden können.

Doch für die beiden ist das kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: Zusammen veranstalteten sie ein sogenanntes „HIIT Tabata Workout“ mit Live-DJ, das per Videokonferenz kostenfrei für alle zur Teilnahme im Netz übertragen wurde.

HIIT stehe für „High Intensity Intervall Training“ und ist eine spezielle Trainingsmethode: Kurze, hochintensive Belastungsphasen wechselten sich mit kurzen Erholungsphasen ab. Dies sei ideal für die Fettverbrennung, fördere aber gleichzeitig auch Ausdauer und die eigene Fitness, teilt der Personalcoach Christian Beck mit.

Tabata wiederum sei eine Variante des HIIT mit speziell vorgegebenen Intervallzeiten, die auf einer Studie des japanischen Wissenschaftlers Izumi Tabata beruhten. Der Professor habe herausgefunden, dass je kürzer ein Training dauere, desto höher die gewählte Intensität liegen solle.

Im Stile einer Konferenz

Während Christian Beck zusammen mit seinem Trainer Mario Siebig per Video die einzelnen Übungen vorgaben und auch selber durchführten, wurde die passende Musik durch DJ la Dous hierzu aufgelegt. Aufgrund der Durchführung im Stile einer Konferenzschaltung konnten die Trainer jederzeit die Teilnehmer sehen, bei Bedarf Bewegungsabläufe korrigieren und selbstverständlich auch motivieren.

Insgesamt 40 Personen nahmen teil. Sie trainierten vor ihren Laptops, Tablets oder Smart-TVs in Kellern, Dachgeschoss- oder Schlafzimmern und auf Terrassen. Fest stand: Die Veranstaltung muss wiederholt werden. Am Samstag, 5. Dezember, um 19 Uhr bieten die beiden ein weiters Training mit Live DJ an. zg

Mehr Informationen wie beispielsweise den Link unter www.runforyourlife.eu oder www.dj-ladous.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.11.2020