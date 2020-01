Workshops in Standard und Latein

Ketsch.Ganz gleich, ob man zur Fastnachtszeit, in den Frühling oder in den Sommer tanzen möchte, bei den Tanzkursen für Paare ab Mittwoch, 22. Januar, sei man genau richtig, teilen die Tanzfreunde mit Die Workshops vermitteln in verschiedenen Leistungsstufen einmal wöchentlich, über insgesamt sechs Einheiten zu je 60 Minuten hinweg, Bewährtes und Neues in Latein- und Standardtänzen .

Die Anfänger sind mittwochs von 18.30 Uhrbis 19.30 Uhr, die Wiedereinsteiger im Anschluss mittwochs von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr und die Fortgeschrittenen wiederum mittwochs von 20.30 Uhr bis 21:30 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus an der Reihe. Wer sich anmelden möchte, wendet sich an die Geschäftsstelle der Tanzfreunde, Telefon 06202/9 56 57 69, mobil 0176/80 41 77 51, oder schaut unter www.tanzfreunde-ketsch.de vorbei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 13.01.2020