Wunderschöne Blütenpracht

Ketsch.Die Fenster des Ketscher Rathauses sind geschlossen, ebenso die Türen für den Publikumsverkehr und dies erstmal bis auf Weiteres.

Geöffnet haben sich allerdings in voller Pracht die Blüten des schönen Magnolienbaumes vor der Gemeindeverwaltung. Über 200 Arten werden in dieser Pflanzengattung beschrieben und ursprünglich stammen die Blütenbäume aus Ostasien oder Amerika. Seit April 2007 sind 132 der insgesamt 245 Arten als gefährdet auf der Roten Liste geführt.

Die Rose gilt als die Königin der Blumen, aber die Magnolie ist die Königin der Gehölze. Magnolien zaubern eine einzigartige Blütenfülle überall hin, wo sie mit ihren großen, üppigen und fantastischen Blüten einen Hauch von Exotik verbreiten.

Von daher ist es sehr schön, dass vor dem Rathaus und auch an vielen weiteren Stellen in Ketsch die prächtigen Bäume in diesen Tagen blühende Frühlingsboten sind. csc/ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.03.2020