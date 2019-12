Wundervolles geschieht im Krankenhaus

Ketsch.Zeit ist sehr individuell zu spüren – für den einen vergeht sie schnell und er reibt sich verwundert die Augen, dass schon wieder ein neuer Kalender fällig ist, für den anderen zieht es sich, bis endlich der 31. Dezember abgerissen werden kann. Doch allen Menschen gemein ist, dass sie am Ende des Jahres Bilanz ziehen und überlegen, was in Erinnerung bleibt.

Gerade zu Weihnachten beschäftigt die Frage, welches Geschenk einen nachhaltigen Eindruck macht oft die Gemüter und macht, die Auswahl nicht einfacher. Doch an welches Geschenk erinnert man sich noch nach Jahren? Oder sind es vielleicht die besonderen Erlebnisse, die einem später ein Lächeln auf die Lippen zaubern?

Wir haben uns in Ketsch einmal umgehört und gefragt: „Was ist das schönste Weihnachtsgeschenk oder Weihnachtserlebnis, an das Sie sich erinnern?“ Hier das vielleicht oder auch gerade nicht überraschende Ergebnis mit Geschichten, die das Herz erwärmen:

Jürgen Kappenstein, Bürgermeister: „Meine ganze Familie ist sehr musikalisch und war es schon immer. Meine Eltern und meine sechs Geschwister spielten alle unterschiedliche Instrumente und ich wünschte mir, als ich ungefähr acht Jahre alt war, eine neue Jazz-Trompete. Mein Wunsch wurde erfüllt. An diesem Heiligabend legte ich die neue Trompete nicht mehr aus der Hand und es wurde ausgiebig gemeinsam musiziert. Die Trompete habe ich noch heute, sie erinnert mich an meine Eltern und an damals und vielleicht kommt sie in diesem Jahr wieder zum Einsatz.“

Wilhelm Jörger, Metzgermeister: „Die Weihnachtszeit ist, wenn man ein Geschäft hat, immer eine sehr hektische Zeit. Es ist Hochbetrieb und als Kind ist mir eines besonders in Erinnerung geblieben: Ich war immer überrascht, dass es meine Eltern trotz des Trubels im Haus jedes Jahr geschafft haben, dass unser Weihnachtsbaum pünktlich zur Bescherung schön geschmückt im Wohnzimmer stand.“

Andrea Lemberger, Inhaberin Kiosk Schmeisser: „Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich zwar selbst nicht erlebte, denn ich war noch nicht geboren, aber die meine Mutter gerne erzählt: Als mein ältester Bruder geboren wurde, war noch Krieg. Er kam drei Wochen vor Heiligabend in Wien zur Welt und mein Vater war Soldat und weit weg. Doch mein Vater schaffte es irgendwie, an Heiligabend nach Hause zu kommen, und stand mit einem Schaukelpferd und einem Handball überraschend vor der Tür. Die Freude und die Überraschung waren riesengroß! Und Handball spielt in unserer Familie ja schon immer eine große Rolle.“

Heiko Wunderling, Diakon katholische Kirchengemeinde Brühl/Ketsch: „Weihnachten 2011 werde ich sicherlich nie vergessen. Unser Sohn Lucas kam im selben Jahr als Frühgeborener zur Welt und war zu diesem Zeitpunkt noch im Krankenhaus. Für meine Frau und mich bedeutete dies zwar Weihnachten im Krankenhaus, aber genau an Heiligabend geschah etwas ganz besonders Wundervolles: Unser Sohn begann plötzlich ohne Hilfe und Unterstützung selbstständig zu atmen. Das war das größte Geschenk überhaupt.“

Andreas Wojatschek, Geschäftsführer Heizung Expert: „Da ich tatsächlich selbst am 24. Dezember Geburtstag habe, ist Weihnachten für mich schon immer doppelt schön. Und dies bescherte mir auch direkt nach meiner Geburt eine besondere Rolle. Da ich damals, noch im alten St. Elisabeth Krankenhaus in Heidelberg das einzige Neugeborene an Heiligabend gewesen bin, wurde ich doch tatsächlich in der dort aufgebauten großen Weihnachtsszene einmal kurz in die Krippe gelegt. Das wurde mir zumindest von vielen Menschen aus meiner Familie immer wieder gern erzählt.“

Andrea Winkler, Leiterin des evangelischen Johanneskindergarten: „Das Schönste, an das ich mich erinnere, war, dass zu dem Zeitpunkt, als meine Schwestern und ich schon längst zuhause ausgezogen waren. Folgendes passierte: Meine Eltern und die Großeltern lebten zu diesem Zeitpunkt noch in Floh in Thüringen, meiner Heimat. Immer an Weihnachten sind wir alle nach Floh gefahren, haben einen Waldspaziergang gemacht und es gab natürlich Thüringer Klöße mit Rotkohl und Braten! Diese Zeit mit der ganzen Familie bleibt mir unvergesslich und ich genieße auch heute noch die Zeit zusammen am meisten.“

Angelika Wehrle, Angestellte im Ketscher Schwimmbad: „Ein besonderes Erlebnis an Weihnachten habe ich bis heute nicht vergessen. Ich war etwa zehn Jahre alt und meine Eltern hatten in Ketsch das Lokal ,Zur Traube’ mit Fremdenzimmern. Über Weihnachten hatte sich ein Inder bei uns eingemietet, der beruflich hier in der Gegend zu tun hatte. Meine Eltern haben ihn an Heiligabend eingeladen, mit uns zu feiern und er kam sehr gerne dazu und trug einen Turban, was für mich damals als Kind etwas sehr Außergewöhnliches war. Dieses Weihnachten war etwas Besonderes, denn jemand Fremdes war an diesem Abend einfach Teil der Familie.“

