Wunschfeuer brennt auf TSG-Gelände

Ketsch.Wo sonst das Wunschfeuer lodert, fahren in diesem Jahr Autos – wegen der Baustellen am Marktplatz muss der Weihnachtsmarkt an anderer Stelle stattfinden. Rainer Fuchs, Vorsitzender des Handwerker- und Gewerbevereins, der den Markt veranstaltet, wurde bei der TSG fündig. „Wir wollten nicht aussetzen und den Weihnachtsmarkt ohne Unterbrechung fortführen“, sagt Fuchs.

Diese Meinung teilte der Gewerbevereinschef mit Bürgermeister Jürgen Kappenstein, der sich ebenfalls gegen ein Aussetzen der Weihnachtsmarkt-Tradition in Ketsch aussprach. Allein für Fuchs ist es die 15. Auflage, die er als Vorsitzender des Gewerbevereins begleitet.

Aber wenn nicht auf dem Marktplatz, wo bietet sich ein Areal für das vorweihnachtliche Treiben an? Wie Fuchs erklärt befanden sich der Schillerplatz gegenüber des Central Kinos, der Hof der Neurottschule oder die Walldorfer Straße vom Kreisel bis zur Einmündung der Gutenbergstraße im Topf der Überlegungen. Die beste Idee hatte aber Konrad Kemptner, der mit Fuchs im Gemeinderat sitzt und als Handball-Abteilungsleiter der Männer die TSG ins Spiel brachte.

Also bietet im Überbrückungsjahr die TSG die Heimstätte für den Weihnachtsmarkt, der zwischen Sportplatz und Straße von Freitag bis Sonntag, 30. November bis 2. Dezember, zum Verweilen einlädt. Rainer Fuchs dankt ausdrücklich dem TSG-Vereinswirt, der die Grillhütte großzügig überlässt und ganz normal offen hat.

„Wir werden nicht mit einer schwarzen Null herauskommen“, muss Fuchs allerdings sagen, denn die neuen Gegebenheiten werden höhere Kosten verursachen. Die Versorgung mit Strom, Wasser und dergleichen sind schwieriger zu gewährleisten als auf dem Marktplatz.

Die Ketscher Vereine und Einrichtungen, die vom Erlös des Weihnachtsmarkts profitierten und wechselnd bedacht wurden, müssen dieses Mal genügsam sein, zumal der Inhalt der Spendenbox zum Wunschfeuer beim Gastgeber TSG bleibt. Die Jugend des Vereins wird heuer bedacht.

Obolus nach Wahl

Das Wunschfeuer gibt es natürlich wieder. Für einen Obolus nach Wahl kann ein Holzscheit in die Flammen gegeben werden und der edle Spender darf sich sogleich etwas wünschen. Die Erfüllung des Wunsches liegt dann in anderen Mächten, der Gewerbeverein übernimmt jedenfalls keine Verantwortung.

Einige Stammgäste fehlen

Insgesamt wird der Weihnachtsmarkt ein wenig kleiner ausfallen. „Es werden einige Stammgäste fehlen“, sagt Fuchs. Aber freilich müssen die kleinen Ketscher nicht auf das Karussell verzichten, das zentral auf Rundkurs geht. Die großen Ketscher dürfen sich auf Dampfnudeln, Crêpes oder Flammkuchen freuen. Auch Räucherfisch und Honig-Glühwein umfasst das Angebot.

Der außergewöhnliche Bistro-Bus von Jürgen Weik legt einen Stopp ein. Und während die DLRG Steak und Würstchen der Metzgerei Alt kredenzt, bitten die TSG-Handballer zu Hacksteak und Würsten der Metzgerei Jörger.

Die TSGler und die Tanzfreunde offerieren Schweizer Ofenraclette, Cocktails oder Glühbier. Die andere Hälfte der Grillhütte nutzen das Flüchtlingscafé und die Villa Pusteblume und bieten gegen eine Spende orientalische Süßspeisen, Kaffee und Tee feil.

Die Weihnachtsbäume werden von der Gemeinde bereitgestellt. Fürs Schmücken sind die Kinder der Hort- und Kernzeitbetreuung der Alten Schule sowie der Nachwuchs der Villa Sonnenschein verantwortlich. Die Bäume werden nach den Markttagen verkauft und der Erlös kommt in die Spendenbox.

Kindergärten auf der Bühne

Das Programm auf der Bühne gestalten die Kindergärten und Schulen. Am Samstag um 14 Uhr macht der Kindergarten St. Bernhard den Auftakt, um 15 Uhr folgt die Alte Schule und um 16 Uhr hat der Kindergarten Regenbogen seinen Auftritt. Am Sonntag um 14 Uhr sind die Kinder der Villa Pusteblume dran, um 15 Uhr folgen die Neurottschüler und um 16 Uhr sind die Mädchen und Jungen des Kindergartens Villa Sonnenschein an der Reihe.

Am Freitag um 19 Uhr eröffnet Bürgermeister Jürgen Kappenstein den Weihnachtsmarkt, begleitet von den „Hewwlgugglern“, offiziell, ehe sich der Gemeindechef und Räte auf einen Rundgang begeben. Die Livemusik übernimmt dann „Pik-As“. Am Samstag ab 20 Uhr hat sich das „Festzeltkommando“ für die musikalische Leitung angesagt.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018