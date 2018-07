Anzeige

Ketsch.Der Musikverein 1929 hat einige Höhepunkte vorbereitet und lädt von heute an bis Montag, 30. Juli, zum dreitägigen „29er Musikfest“ vor der Rheinhallengaststätte.

Am heutigen Samstag machen die „Hewwlguggler“ um 17 Uhr den Auftakt, ehe das Fest von den befreundeten Musikern aus Altlußheim um 17.30 Uhr eröffnet wird. Gegen 20.30 Uhr komm es zu einem Novum: Zum ersten Mal in der Geschichte des Musikfestes wird die Band „Festzeltkommando“ mit ihrer Party-Musik den Festplatz rund um die Rheinhallengaststätte zum Kochen bringen, versprechen die Musikfreunde. Bis in die späten Abendstunden wird gefeiert und getanzt.

An allen drei Tagen hält das Organisations-Team um Orga-Chef Stefan Strobel jede Menge kühle Getränke und leckere Speisen für die Gäste bereit. Auch ein Besuch an der „29er Bar“ lohnt sich.