KETSCH.Es duftet im Hof des Anwesens in der Schillerstraße 32 nach Erde, nach Kräutern, nach Blüten. Dort findet die Pflanzenbörse des Heimat- und Kulturkreises Ketsch statt. Dessen Vorsitzende Ingrid Blem lebt hier, pflegt einen immensen, verwunschenen Garten mit einer Vielfalt an Blumen, Bäumen, Kräutern. Wie viele Ketscher dezimiert sie den Bestand an Ablegern in der aktuellen Pflanzzeit und stellt überschüssige zum Verkauf in die überdachte Hofeinfahrt.

„Schon vor neun Uhr stehen die Leute an, sie wissen, dass es hier ganz frisch gestochene Pflanzen gibt, die sie daheim gleich wieder ins Erdreich einbringen können“, erklärt Blem den Bekanntheitsgrad der Börse.

Kein Wunder also, dass viele Bekannte vorbeischauen, die lange Liste mit Namen von Blumen durchforschten, um sich dann das Passende zu bestellen – denn Ingrid Blem hat zwar diverse Ableger schon gebracht bekommen, aber Wunschpflanzen holt sie direkt aus dem Garten.