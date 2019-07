Yasin Öztürk setzt sich ab

Ketsch.Beim Blitzschachturnier für den Monat Juli holte sich Yasin Öztürk ganz überlegen den Tagessieg. Das schreibt der Club in einer Pressemitteilung. Den zweiten Platz belegte Routinier Heinz Sessler vor Walter Rohr. Florian Schrepp und Philipp Wadlinger rangierten schließlich dahinter – auf den Plätzen vier und fünf.

In der Gesamtwertung hat sich Spitzenreiter Yasin Öztürk mit diesem Erfolg einen kleinen Vorsprung erarbeitet. Heinz Sessler bleibt in Lauerstellung vor Florian Schrepp und Walter Rohr. Alle anderen Teilnehmer haben nur noch geringe Chancen auf einen Podestplatz. Am Freitag, 2. August, findet die erste Runde des neuen Vereinsturniers statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand Schmid Haus. zg

