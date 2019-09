Ketsch.Zu den neuen Herbstkursen der TSG zählt auch ein Kurs zum Faszien-Yoga. Es ist ein Yoga als lockernde Bewegungsform, bei der sich die Teilnehmer passiv und aktiv dehnen, federn und schwingen. Es wird der ganze Körper mit einbezogen und mit fließenden statt statischen Bewegungen gearbeitet. So gelingt es, Verspannungen zu lösen oder wieder schmerzfrei zu werden.

Der Kurs beginnt am Montag, 7. Oktober, umfasst insgesamt zehn Einheiten immer montags von 11.30 bis 12.30 Uhr. Anmeldeformulare sind unter www.tsg-ketsch.de zu finden oder in der Geschäftsstelle, Telefon 06202/6 25 25, am Waldsportplatz 4, donnerstags von 18 bis 20 Uhr zu bekommen. zg

