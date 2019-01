Zachäus ins Heute adaptieren

Ketsch.Ein Film in Ketsch macht vielleicht noch keinen Robert De Niro, aber ein Film der evangelischen Kirchengemeinde in der Enderlegemeinde macht eventuell einen Gewinner des Bibel-Filmpreises „Silbernes Schaf“. Letzterer wird innerhalb des Filmwettbewerbs „Goldene Gans“ ausgelobt und von den beiden evangelischen Landesverbänden für Kindergottesdienst Baden und Württemberg vergeben. Der Film richtet sich an Kinder ab der dritten Schulklasse.

„Felix Wolf ist ein Kindergottesdienst-Mitarbeiter, der sich da voll reingeklemmt hat“, berichtet Gemeindediakonin Carmen Eva Debatin. Der Idee des 22-Jährigen sei es zu verdanken, dass nun junge Schauspieler für einen eigenen Filmbeitrag gesucht werden. Es wäre doch toll, wenn man bei den Dreharbeiten nicht nur super viel Spaß hat, sondern auch noch den Preis beim mit 300 Euro dotierten Bibel-Filmwettbewerb einheimst.

Die künstlerische Vorüberlegung habe Felix Wolf schon geliefert, erzählt Debatin. Nach gemeinsamen sinnieren, welche Bibel-Geschichte einen gut im Film umsetzbaren Stoff biete, habe Jesus und Zachäus (Lk 19, 1-10) das Rennen gemacht, und alsbald sei auch eine Skizze fürs Drehbuch vorhanden gewesen.

Bei Bibliolog in Rollen schlüpfen

Alle, die sich eine Rolle im Kurzfilm vorstellen können – länger als sieben Minuten darf dieser nicht sein – treffen sich am kommenden Freitag um 18 Uhr im Haus der Begegnung. Dann sollen nicht nur die Eltern informiert werden, sondern die Kinder sollen in einem Bibliolog versuchen, in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen. Wie Gemeindediakonin Carmen Eva Debatin erklärt wird die Bibel-Geschichte um Jesus und Zachäus, einem halsabschneiderischen Zöllner, ins Heute adaptiert. Zachäus heiße dann freilich „Zach“ und die Handlung sei ins Schulhaus verlegt. Es könnten leicht viele Rollen drumherum gebaut werden. Und auch nach dem ersten Treffen könne man über seinen Part im Film immer noch entscheiden.

Geplant ist jedenfalls, dass der fertige Film bei einer der regelmäßigen Veranstaltungen des Kirchenkinos im Central präsentiert wird. Doch zunächst muss der Wettbewerbsbeitrag rechtzeitig bis Sonntag, 12. Mai, eingesandt werden. Dazu gehöre eine Dokumentation, wie man die Kinder in den Film involviert habe. Dann gilt es, neben den Dreharbeiten auch an die Kulissen und Requisiten zu denken, die am Samstag, 23. Februar, im Haus der Begegnung auf dem Fertigungsplan stehen. Von Mittwoch bis Freitag, 6. bis 8. März, sind jeweils von 10 bis 15 Uhr die eigentlichen Drehtage vorgesehen. Natürlich inklusive Spiel, Spaß und Mittagssnack. Die Preisverleihung ist schließlich auf Samstag, 13. Juli, ab 12 Uhr im Kino „Die Kurbel“ in Karlsruhe terminiert.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.01.2019