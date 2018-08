Anzeige

Ketsch.Aufgrund der Umstellung des Haushaltsrechts muss die Wasserabrechnung in diesem Jahr bereits bis Mitte Oktober erfolgen. Die Zahlung wird zum 25. Oktober fällig. Die Wochen bis zum 31. Dezember werden hochgerechnet.

Das Wasserwerk bietet seinen Kunden die Möglichkeit der Selbstablesung der Haus- und Gartenwasserzähler an. Alle Kunden erhalten Ablesekarten und haben verschiedene Möglichkeiten, den Zählerstand zu melden: Die ausgefüllte Karte kann an die Ablesefirma zurückgeschickt, in den Rathausbriefkasten eingeworfen oder an der Rathaus-Pforte abgegeben werden. Der Zählerstand kann per Fax gemeldet werden, und es ist auch eine Eingabe über das Internet möglich. Die Autorisierung erfolgt per Kundennummer und Passwort. Den Link hierzu findet man ab 21. August auf der Ketscher Homepage unter www.ketsch.de. Die Ablesung muss bis zum 11. September erfolgt sein. Ist dies nicht der Fall, wird der Verbrauch aufgrund des Vorjahresverbrauchs geschätzt. gvk