Zählerstand selbst feststellen

Ketsch.Das Wasserwerk bietet seinen Kunden wieder die Möglichkeit der Selbstablesung der Haus- und Gartenwasserzähler an. Alle Kun-den bekommen Ablesekarten zugeschickt und haben sodann verschiedene Möglichkeiten, den festgestellten Zählerstand an das Wasserwerk zu melden.

Option eins ist es, die Karte auszufüllen und an die Ablesefirma zurückzusenden. Die Eingabe des Zählerstandes kann auch über das Internet erfolgen. Die Autorisierung gelingt per Kundennummer und Passwort. Der Link ist unter www.ketsch.de zu finden. Die ausgefüllte Karte in den Rathausbriefkasten werfen, ist Option drei, und den Zählerstand per Fax melden Option vier. Die Ablesung muss bis zum 12. November erfolgt sein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.11.2020