Zehn Minuten fürs Fahrradklima

Ketsch.Der Verein Umweltstammtisch ruft die Ketscher Bürger dazu auf, sich doch bitte bis Freitag, 30. November, an der Aktion „Fahrradklima-Test“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zu beteiligen. Der Test nehme nur rund zehn Minuten in Anspruch.

Dabei können Radfahrer die Qualität und Quantität der Fahrradwege in ihrer Gemeinde beurteilen. In diesem Jahr beschäftigt sich der Test erstmals genauer mit dem Thema Familien und Kinder. Dadurch soll insbesondere auch die Familienfreundlichkeit von Städten und Gemeinden bewertet werden. Der Umweltstammtisch weist darauf hin, dass die Ergebnisse ab einer Beteiligung von 50 Bürgern aus einem Ort explizit für die jeweilige Stadt oder Gemeinde ausgewertet und veröffentlicht werden. Vor zwei Jahren hätten sich 83 Ketscher beteiligt, teilt der Verein mit. Insgesamt seien 2016 Einschätzungen von 120 000 Bürgern in 539 Städten eingegangen. zg

Info: Die Teilnahme ist online unter www.fahrradklima-test.de möglich.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.11.2018