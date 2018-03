Anzeige

Ketsch.Noch vor der Abfahrt ins „Schulmuseum für ehemals Großherzogliche Badische Schulen“ in Zell-Weierbach feierten die Mitglieder der Hausfrauengemeinschaft den Geburtstag von Irene Rohr. Die Damen tauchten in eine Welt wie zu Großvaters Zeiten mit Tintenfass, Rohrstock, Fleißbildchen und Kreidetafel ein. Heinrich Bruder begrüßte im historischen Klassenzimmer als Lehrer von 1902 in einem alten echten Frack. Er erzählte, dass sich die besten Schüler vorne in die erste Reihe setzen durften, die sich mit dem Motto „Speck und Eier gibt Einser und Zweier“ einschlichen.

Die Schulstunde begann. Und es war ein großer Spaß, wie er einige Damen an das Pult rief und Fragen stellte – mit Christa Fuchs’ Antwort war er nicht zufrieden und es gab eine Tatze. Dagegen bekam Gudrun Bröckel ein Fleißbildchen. Im Weingut nebenan gab es eine Weinprobe. Und im „Zeller Brugg“ Gasthaus mit badischer Küche ließen es sich die Damen so richtig schmecken. Alle waren sich einig, dass dieser Tag mal wieder wunderschön war. zg