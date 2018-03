Anzeige

Ketsch.Die Neurottschule feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Schuljubiläum findet eine Kulturbühnen-Aufführung mit dem Titel „50“ statt, weshalb die Gemeinschaftsschule am heutigen Donnerstag um 19 Uhr hierzu einlädt.

Ein runder Geburtstag ist immer etwas Besonderes und eine Kulturbühne verleiht den passenden Rahmen. Der Refrain des Schulsongs lautet „Neurottschule in Ketsch – vom 1. bis zum 10. Jahr“. In diesem Sinne tragen Klassen verschiedener Altersstufen der Neurott-Gemeinschaftsschule an diesem Abend dazu bei, die Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch die vergangenen fünf Jahrzehnte zu nehmen: 1968 bis 2018.

Freuen dürfen sich die Besucher auf einen bunten Abend mit Musik, Mode, Tanz, Ausstellung und natürlich der einen oder anderen Überraschung. Begleitet wurde die Entstehung der Kulturbühne von der Popakademie Mannheim, der Werkstattschule Heidelberg sowie der Kunstakademie Mannheim.