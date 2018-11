Zeugnis gegen Unverbesserliche

Ketsch.„Wir sind Juden aus Breslau“ heißt der Kinodokumentarfilm von Karin Kaper und Dirk Szuszies, der im Kino Central am Montag, 19. November, um 19 Uhr in Anwesenheit der Regisseurin Karin Kaper in Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Kirchenkino Ketsch gezeigt wird.

Zu den Protagonisten des Films zählt Anita Lasker-Wallfisch, die in diesem Jahr im Deutschen Bundestag die Rede bei der Holocaust-Gedenkfeier hielt. In diesem Jahr ist der 80. Jahrestag der Pogromnacht. Das Kapitel „Pogromnacht“ spielt in den Erinnerungen der Zeitzeugen des Films eine elementare Rolle. „Wir sind Juden aus Breslau“ ist ein Film von aktueller Brisanz, der ein eindringliches Zeichen setzt gegen stärker werdende nationalistische und antisemitische Strömungen in Europa. Ein Film, der aufzeigt, wohin eine katastrophale Abschottungspolitik gegenüber Flüchtlingen führt. Ein Film, der anhand der Lebensschicksale der Protagonisten auch die Gründung des Staates Israel mit den Erfahrungen des Holocaust in Verbindung setzt.

Zukunftsfroh – dann kam Hitler

Sie waren jung, blickten erwartungsfroh in die Zukunft, fühlten sich in Breslau, der Stadt mit der damals in Deutschland drittgrößten jüdischen Gemeinde, beheimatet. Dann kam Hitler an die Macht. Ab diesem Zeitpunkt verbindet diese Heranwachsenden das gemeinsame Schicksal der Verfolgung durch Nazi-Deutschland als Juden: Manche mussten fliehen oder ins Exil gehen, einige überlebten das Konzentrationslager Auschwitz. Der Heimat endgültig beraubt, entkamen sie in alle rettenden Himmelsrichtungen und bauten sich in den USA, England, Frankreich, und auch in Deutschland ein neues Leben auf. Nicht wenige haben bei der Gründung und dem Aufbau Israels wesentlich mitgewirkt.

14 Zeitzeugen stehen im Mittelpunkt des Films. Sie erinnern nicht nur an vergangene jüdische Lebenswelten in Breslau. Ihre späteren Erfahrungen veranschaulichen eindrücklich ein facettenreiches Generationenporträt. Einige von ihnen nehmen sogar den Weg in die frühere Heimat auf sich, reisen ins heutige Wroclaw, wo sie einer deutsch-polnischen Jugendgruppe begegnen. Gerade in Zeiten des zunehmenden Antisemitismus schlägt der Film eine emotionale Brücke von der Vergangenheit in eine von allen verantwortlich zu gestaltende Zukunft.

Bewegende Tour in Israel

„Wir kommen von sehr bewegenden Filmvorführungen in den fünf wichtigsten israelischen Kinematheken in Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, Holon und Sderot zurück. Nach einer Polentour im Frühherbst ist erneut eine lange Tour mit Regisseurbesuch in Deutschland geplant“, sagt Regisseurin Karin Kaper. Die „Süddeutsche Zeitung“ nannte den mehrfach ausgezeichneten Film „Zeugnis gegen die Unverbesserlichen. Es wird alles gesagt. Geschont wird niemand. Und das ist gut so.“ zg

Info: Den Filmtrailer gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

