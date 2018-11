Zeugnisse der Mittelalter-Baukunst

Ketsch.Die Wanderabteilung der TSG Ketsch erlebte Zeugnisse mittelalterlicher Burgenbaukunst, idyllischer Wiesen und Biosphären pur bei ihrer letzten Tour für dieses Jahr in die Südpfalz.

Zuerst ging es auf die Reichsfeste Falkenburg aus dem 12. Jahrhundert, wo sich ein herrlicher Ausblick über den Wasgau bot. Der Weg führte entlang des Biosphären-Pfad-Zeichens. Im Naturschutzgebiet Tiergarten erfuhren die Wanderer an Schautafeln Wissenswertes über die Tier- und Pflanzenwelt des Biosphärenreservats. Über den Aussichtspunkt Wasgaublick, wo sich die Ausschau in die umliegenden Täler mit der schönen Herbstfärbung der Mischwälder genießen ließ, ging es weiter zur Deichenwand, an deren Steilwand ein mit Drahtseilen gesicherter Pfad hinabführte.

Es war eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle Rundwanderung mit teils sehr steilen Anstiegen, die von den TSG-Wanderern gute Kondition verlangte. Der gesellige Ausklang erfolgte im Landhaus zum Ochsen in Hauenstein. wp

