Zu Neujahr geht es über die Rheininsel

Ketsch.Zum 15. Mal lädt das Marathon-Team seine Mitglieder und Freunde zum Neujahrslauf über die Rheininsel ein. Start ist am Mittwoch, 1. Januar, um 14 Uhr vor der Rheinhallengaststätte, der ein oder andere dürfte noch den Schifferstadter Silvesterlauf in den Beinen und Gelenken spüren, wie es in der Ankündigung heißt.

Gemütlich geht es für die Läufer joggend, walkend oder im Spazierschritt über die Altrheinbrücke auf die Ketscher Rheininsel. Die Streckendistanz liegt bei maximal sieben Kilometern, je nach Tagesform oder persönlichen Vorstellungen.

Nach etwa einer Stunde sammelt sich das Teilnehmerfeld wieder vor der Rheinhallengaststätte. Dort haben zwischenzeitlich Helfer Verpflegungsstände mit weihnachtlichen Köstlichkeiten wie Butterplätzchen, Vanillekipferl und Christstollen aufgebaut. Auch reichlich Salziges wird geboten, so dass die abtrainierten Kalorienspeicher sehr schnell wieder gefüllt sein dürften. Bei einem Glas Sekt und Mineralwasser werden die Sportler das neue Jahr begrüßen und sich über bevorstehende Läufe austauschen. Außerdem sei es möglich, dass sich der ein oder andere bereits für den Mannheimer Marathon angemeldet habe, heißt es abschließend. zg

