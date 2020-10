Zu oft parken Autos auf den Gehwegen

Ketsch.Ein Schwerpunktthema der Ketscher Grünen ist zurzeit die Situation der Radwege in der Gemeinde sowie in der Region. „Ketsch braucht innerörtlich, aber auch als Anbindung an unsere Nachbarn, starke Radverkehrswege, die Freizeitverkehr, Sport und Pendler aufnehmen können und sicher, schnell und bequem an ihr Ziel bringen“, heißt es dazu auf der Homepage der Grünen.

Ortsverband und

...