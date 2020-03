Zu viel „wilde Maus“

Die Kurpfalz-Bären verlieren in der Handball-Bundesliga der Frauen das rettende Ufer aus den Augen. Nach der deutlichen 20:29 (10:14)-Niederlage beim Keller-Rivalen HSG Bad Wildungen Vipers beträgt der Rückstand bereits drei Punkte. „Unsere Fehler wurden eiskalt bestraft. Insgesamt war es eine verdiente Niederlage“, sagte der Ketscher Trainer Adrian Fuladdjusch. Geschäftsführer Udo Wagner erkennt indes eine Veränderung im Kampf um den Klassenerhalt: „Durch das Ergebnis ist es jetzt nur noch ein Zweikampf, aber es ist noch nichts verloren.“

Dabei hatte sich Fuladdjusch für das Duell in der Ense-Halle etwas Besonderes überlegt, um die Gastgeberinnen auf dem falschen Fuß zu erwischen. Er beorderte überraschend Katrin Rüttinger zwischen die Pfosten. „Von ihr hatte Bad Wildungen keine Wurfbilder“, erklärte er seine Beweggründe. Jedoch fruchtete der Plan nicht, denn die Vipers stellten sich schnell auf Rüttinger ein und bauten ihre Führung über die Stationen 4:2 (6.) und 11:4 (17.) kontinuierlich aus. „Den hohen Rückstand haben wir uns selbst zuzuschreiben“, sagte der 32-Jährige über die Fehler im Aufbau.

Moormann sofort auf dem Posten

Inzwischen hatte er reagiert und nicht nur zwei Auszeiten verbraten, sondern auch Leonie Moormann ins Tor geschickt. Sie parierte auch gleich zwei Siebenmeter und zeigte im Vergleich zur Vorwoche gegen Göppingen eine deutliche Leistungssteigerung. Ketsch schien sich vor 650 Zuschauern gefangen zu haben. Nach einem 5:0-Lauf war die Partie wieder spannend. „Endlich haben wir es mal geschafft, vor der Pause wieder aufzuwachen. Wir waren wieder in Schlagdistanz“, hatte Fuladdjusch Hoffnung, dass das Spiel kippen könnte. Sein Team leistete sich dann aber erneut zu viele Fehler und ging mit einem Vier-Tore-Rückstand in die Kabine. „In der Pause habe ich gefordert, dass wir uns an unseren Plan halten.“

Seine Mannschaft hielt sich aber nicht an die Absprachen und verlor in der Phase nach dem 14:16 den Anschluss. Hinzu kam, dass sich Lara Eckhardt die Schulter auskugelte, Lena Feiniler mit Verdacht auf Bänderriss vom Feld musste und Verena Oßwald wohl mit einer Gehirnerschütterung ausschied. Kapitänin Sina Michels fehlte ohnehin und so durfte in der Schlussphase, die aufgrund des souveränen Auftritts der HSG nicht mehr spannend war, auch Nachwuchstalent Ina Bühl mitmischen. „Wir konnten die Ausfälle nicht mehr kompensieren. Aber als Mannschaft müssen wir das schaffen“, sagte Fuladdjusch.

Sein Motto nach dem Spiel lautete: „Mund abputzen.“ Der neue Trainer weiß aber auch, dass die Luft für das Schlusslicht immer dünner wird. Zunächst geht es am Samstag, 7. März, daheim gegen Bayer Leverkusen um Punkte. Danach fahren die Bären zum wohl entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt zum FSV Mainz 05. „Daran denken wir jetzt noch nicht. Warum sollen wir nicht auch die großen Teams ärgern können“, erklärte der Coach und lenkte den Fokus auf Leverkusen. Dann darf sich sein Team aber keine Fehlerketten erlauben. Oder wie Fuladdjusch es bezeichnet: „Wir dürfen nicht wilde Maus spielen.“ mjw

Bären: Rüttinger, Moormann, Wiethoff; Feiniler, Brand (2), Sommerrock, Marmodee (1), Fackel (1), Oßwald (2), Fabritz (1/1), Michl, Goudarzi, Bühl, Moser (7), Engelhardt (3), Eckhardt (3).

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.03.2020