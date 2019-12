Zuckerfee fasziniert Zuhörer

Schwetzingen/Ketsch.Die komplette Bandbreite, die die Musikschule Schwetzingen zu bieten hat, erlebten Angehörige und Freunde der Mitwirkenden in der Ketscher Rheinhalle. Mit 180 Akteuren standen in Summe so viele auf der Bühne wie nie zuvor.

Zehn Ensembles konnte Roland Merkel zu Beginn des Konzertes vorstellen. Seit über 30 Jahren leitet er die Musikschule und brennt nach wie vor für seine Tätigkeit.

...